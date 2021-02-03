Главный редактор интернет-издания «Медиазона» сегодня отправлен под арест

Суд в Москве посчитал Сергея Смирнова виновным в повторном нарушении правил массовых акций. Поводом стала чужая шуточная запись, которую журналист разместил и у себя в аккаунте в Твиттере. Срок ареста – 25 суток. Журналист «Медиазоны» Егор Сковорода сегодня предположил в эфире «Эха Москвы», что арест главного редактора – это, вероятно, месть властей за освещение массовых протестов.

Многие российские СМИ сегодня выражают солидарность с «Медиазоной». Среди них и «Новая газета», — рассказал «Эху» руководитель отдела политики Кирилл Мартынов.

Среди тех, кто выступил сегодня в поддержку главного редактора «Медиазоны» и «Эхо Москвы». Реакции от Союза журналистов России на арест Сергея Смирнова пока не было.

