Российский МИД не будет помогать делегации ЕС организовывать посещение Алексея Навального в тюрьме

Это дала понять сегодня вечером официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, если у верховного представителя ЕС Жозепа Борреля есть желание навестить заключенного, то пусть он сам его и реализует и выходит на соответствующие службы. Визит делегации Евросоюза должен начаться завтра. В программе, в частности, встреча с главой МИДа Сергеем Лавровым.