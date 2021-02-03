Российский МИД не будет помогать делегации ЕС организовывать посещение Алексея Навального в тюрьме

Это дала понять сегодня вечером официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит агентство РИА Новости, если у верховного представителя ЕС Жозепа Борреля есть желание навестить заключенного, то пусть он сам его и реализует и выходит на соответствующие службы. Визит делегации Евросоюза должен начаться завтра. В программе, в частности, встреча с главой МИДа Сергеем Лавровым.
2021-02-03T21:32:36+03:00
2021-02-03T21:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 03 февраля 2021
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