У здания администрации президента в центре Москвы проходит одиночный пикет в поддержку журналиста Сергея Смирнова

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». По его данным, среди тех, кто пришел на Старую площадь, российские журналисты, в частности, с плакатом стоит редактор издания «Такие дела» Артем Беседин. Ранее сегодня главный редактор «Медиазоны» был отправлен за решетку на 25 суток, его признали виновным в призывах к массовым уличным акциям. На месте проведения пикетов у администрации президента находится полиция, но участников пока не задерживают.