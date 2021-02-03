У здания администрации президента в центре Москвы проходит одиночный пикет в поддержку журналиста Сергея Смирнова

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа». По его данным, среди тех, кто пришел на Старую площадь, российские журналисты, в частности, с плакатом стоит редактор издания «Такие дела» Артем Беседин. Ранее сегодня главный редактор «Медиазоны» был отправлен за решетку на 25 суток, его признали виновным в призывах к массовым уличным акциям. На месте проведения пикетов у администрации президента находится полиция, но участников пока не задерживают.
2021-02-03T21:31:27+03:00
2021-02-03T21:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 03 февраля 2021
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