Нескольких задержанных молодых людей почти 7 часов держат в автозаке у здания Никулинского суда Москвы – адвокат

Нескольких задержанных молодых людей почти 7 часов держат в автозаке у здания Никулинского суда Москвы, среди которых одна девочка несовершеннолетняя. Как сказал адвокат Калой Ахильгов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», им не дают еды, а также возможности выйти в туалет.

«В настоящее время в Никулинском суде несколько дел по рассмотрению административного материала перенесены на завтра и послезавтра. Среди восьми задержанных есть одна несовершеннолетняя. В основном это молодежь 18-22 года и всех их около 7 часов держат в автозаках, не выпускают в здание суд, не дают ни еды, вообще ничего. Они находятся в непростом положении», — рассказал адвокат.

На данный момент, по словам К.Ахильгова, некоторые материалы еще не поступили по четверым задержанным, которые были направлены из ОВД. «Мы выясняем, что с ними произошло, где они находятся», — сказал он.

«Сейчас на месте работают наши адвокаты, которые сообщают о том, что большинство из их должны отпустить, поскольку суд откладывается», — заключил он.