СПЧ подготовит доклад о жестких задержаниях на акциях протеста

Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад о жестких задержаниях на прошедших несанкционированных акциях и обсудят с руководством полиции и Росгвардии действия силовых структур. Наибольшего внимания заслуживают многочисленные жалобы о неподобающем поведении силовиков. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин.

По его словам, встреча Совета была плановая, на которой правозащитники намеревались обсудить исполнение поручений президента. Но вторым ключевым вопросом стала оценка действий полиции и росгвардейцев на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля, после суда над Навальным.

«Было очень много сообщений о неоправданной жестокости со стороны полиции как во время пресечения и задержания граждан, так и в последующих процедурах — содержания людей. Когда людей держали всю ночь в холодных автобусах, кого-то в ужасных условиях спецприемников, кого-то отправляли без суда в изоляторы. А также применение спецсредств Росгвардии и ОМОНа – применение дубинок, кому-то надевали полиэтиленовый пакет на голову, применяли электрошокер, к кому-то применялось в качестве наказания, а кого-то принуждали таким образом к дактилоскопированию, к фотографированию, насильно пытались брать мазки на коронавирус. Это все делалось незаконно. Это преступление», — сказал И.Каляпин.

По мнению правозащитника, всю данную информацию необходимо проверять, со всем нужно разбираться, все заявления о пытках должны быть рассмотрены.

«Совет принял решение, что нужно срочно выпустить заявление по этим событиям для того, чтобы приостановить эскалацию жестокости», — сказал он.

И.Каляпин добавил, что также часто поступают сообщения о недопуске адвокатов к задержанным, что не только нарушает, а просто отменяет действие федеральных законов, нормы Конституции РФ, а также нормы Европейской Конвенции.

«На все это нужно срочно реагировать. Я буду настаивать, чтобы по этим фактам проводились прокурорские проверки, процессуальные проверки Следственным комитетом, и решался вопрос о возбуждении уголовных дел», — подчеркнул он.

Подобных жалоб о жестоком обращении силовиков в отношении мирных граждан, по словам И.Каляпина, буквально сотни.

«Они как минимум обоснованы, потому что они подкреплены видеоматериалами, медицинскими документами и согласуются друг с другом.