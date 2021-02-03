СПЧ подготовит доклад о жестких задержаниях на акциях протеста

По его словам, встреча Совета была плановая, на которой правозащитники намеревались обсудить исполнение поручений президента. Но вторым ключевым вопросом стала оценка действий полиции и росгвардейцев на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля, после суда над Навальным.
«Было очень много сообщений о неоправданной жестокости со стороны полиции как во время пресечения и задержания граждан, так и в последующих процедурах — содержания людей. Когда людей держали всю ночь в холодных автобусах, кого-то в ужасных условиях спецприемников, кого-то отправляли без суда в изоляторы. А также применение спецсредств Росгвардии и ОМОНа – применение дубинок, кому-то надевали полиэтиленовый пакет на голову, применяли электрошокер, к кому-то применялось в качестве наказания, а кого-то принуждали таким образом к дактилоскопированию, к фотографированию, насильно пытались брать мазки на коронавирус. Это все делалось незаконно. Это преступление», — сказал И.Каляпин.
По мнению правозащитника, всю данную информацию необходимо проверять, со всем нужно разбираться, все заявления о пытках должны быть рассмотрены.
«Совет принял решение, что нужно срочно выпустить заявление по этим событиям для того, чтобы приостановить эскалацию жестокости», — сказал он.
И.Каляпин добавил, что также часто поступают сообщения о недопуске адвокатов к задержанным, что не только нарушает, а просто отменяет действие федеральных законов, нормы Конституции РФ, а также нормы Европейской Конвенции.
«На все это нужно срочно реагировать. Я буду настаивать, чтобы по этим фактам проводились прокурорские проверки, процессуальные проверки Следственным комитетом, и решался вопрос о возбуждении уголовных дел», — подчеркнул он.
Подобных жалоб о жестоком обращении силовиков в отношении мирных граждан, по словам И.Каляпина, буквально сотни.
«Они как минимум обоснованы, потому что они подкреплены видеоматериалами, медицинскими документами и согласуются друг с другом.