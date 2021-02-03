Американская компания Netflix стала лидером по числу номинаций на кинопремию «Золотой глобус»

Ее продукция выдвинута в 42 категориях. Сегодня организаторы премии объявляли номинантов. Чаще других упоминались фильм «Манк» и сериал «Корона». Оба, кстати, вышли на сервисе Netflix. Из-за эпидемии коронавируса церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в конце месяца в режиме видеотрансляции.
2021-02-03T21:04:40+03:00
2021-02-03T21:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 03 февраля 2021
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