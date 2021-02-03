Известный российский журналист Сергей Смирнов отправлен под арест

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» сегодня признан виновным в призывах к массовым уличным акциям. Судья Александр Меркулов посчитал это повторным нарушением закона и отправил журналиста под стражу на 25 дней. До заседания Смирнов сказал «Эху Москвы», что точно не знает, чем на самом деле вызвано его преследование. В поддержку Сергея Смирнова в последние дни выступили редакции многих российских изданий, в том числе, «Эхо Москвы».