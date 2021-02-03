Z Архив новостей новости
5 5 6 1302
21:02, 03 февраля 2021

Известный российский журналист Сергей Смирнов отправлен под арест

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» сегодня признан виновным в призывах к массовым уличным акциям. Судья Александр Меркулов посчитал это повторным нарушением закона и отправил журналиста под стражу на 25 дней. До заседания Смирнов сказал «Эху Москвы», что точно не знает, чем на самом деле вызвано его преследование. В поддержку Сергея Смирнова в последние дни выступили редакции многих российских изданий, в том числе, «Эхо Москвы».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 336 6 5174 29.01
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 294 6 6150 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5131 31.01
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 83 6 102760
Новости

Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН…

5 50 6 71086
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 107 6 143946
Новости

Михаил Ходорковский рассказал о разговоре с людьми, строившими «дворец Путина» Ходорковский считает несостоятельным и смешным то, что было озвучено Путиным в ответ на вопрос про дворец…

5 59 6 56542
Новости

На Украине отключили вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Такое решение ранее приняли в Совете национальной безопасности и обороны…

5 59 6 8667
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 221 6 31064 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 114 6 16034 02.02
8читать ;смотреть
Новости

Кремль: Решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный, не станет серьезным фактором политики России Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков…

5 43 6 6060
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 46 6 6949 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 201 6 30265 02.02
Новости

Мэр Москвы до сих пор не отреагировал на драматические события в столице в последние сутки Сергей Собянин не прокомментировал ни массовые избиения и задержания горожан, ни перекрытия целых кварталов и районов…

5 35 6 5320
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 160 6 26212 01.02
Новости

Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что действия полиции в связи с задержанием участников протестных акций были адекватны угрозе, которую представляли эти люди…

5 47 6 7995

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»...

5 81 6 201655
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И в этом смысле начинается новая эпоха гибридной гражданской войны — войны между народом и опричниками…

5 65 6 138053 30.01
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2852 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 131 6 377103 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 206 6 210451 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8985378
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4799126

Сегодня в эфире