Москвичи жалуются на пытки в некоторых отделениях полиции

Такие обращения поступают правозащитникам от тех, кто был задержан в последние дни на улицах города в дни массовых акций. В частности, о применении к себе физической силы телеканалу «Дождь» рассказала москвичка Алена Китаева. Алена Китаева добавила, что полицейские также угрожали ей электрошокером.

На применение физической силы в последние дни жаловались и другие задержанные на уличных акциях. Кроме того, правозащитники и адвокаты относят к пыткам и многочасовое пребывание людей в автозаках, особенно когда им не дают воды и еды, а также не отпускают в туалет.

В Кремле сегодня вновь сказали, что, в целом, считают действия силовых структур по подавлению уличных протестов законными и профессиональными.

