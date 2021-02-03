Главный редактор интернет-издания «Проект» Роман Баданин сегодня заинтересовал полицию

Утром в квартиру по месту его бывшей регистрации пришел участковый, — сообщает само издание. Узнав, что Баданин сейчас там не проживает, полицейский пытался выяснить его новый адрес. Позднее сегодня сотрудники МВД приходили в квартиру одного из корреспондентов «Проекта» Юлии Лукьяновой.