Главный редактор интернет-издания «Проект» Роман Баданин сегодня заинтересовал полицию

Утром в квартиру по месту его бывшей регистрации пришел участковый, — сообщает само издание. Узнав, что Баданин сейчас там не проживает, полицейский пытался выяснить его новый адрес. Позднее сегодня сотрудники МВД приходили в квартиру одного из корреспондентов «Проекта» Юлии Лукьяновой.
2021-02-03T20:05:05+03:00
2021-02-03T20:19:37+03:00
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20:05, 03 февраля 2021
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