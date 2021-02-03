Известный московский журналист Сергей Смирнов отправлен под арест почти на месяц

Суд посчитал его сегодня виновным в призывах к уличным акциям. В поддержку главного редактора интернет-издания «Медиазоны» выступают многие отечественные СМИ. С заявлением этим вечером выступил и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Кроме того, «Новая газета» и ряд других изданий объявили, что каждый день в знак солидарности будут публиковать ключевые тексты «Медиазоны».

