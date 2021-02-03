Российский рубль и акции отечественных компаний сегодня дешевеют на бирже в Москве

Участники рынка связывают это с угрозой новых международных санкций. Сегодня в ЕС подтвердили, что до конца месяца рассмотрят вопрос о том, как реагировать на приговор оппозиционному лидеру Алексею Навальному.
2021-02-03T20:04:02+03:00
2021-02-03T20:20:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784710-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3394608.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 03 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)