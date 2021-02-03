Полиция сообщает о задержании подозреваемого в поджоге спецавтомобиля в Москве

Это 26-летний мужчина, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. По версии ГУВД, этот человек в воскресенье поджег машину Росгвардии недалеко от мэрии. В тот момент в городе проходили акции в поддержку Алексея Навального.
2021-02-03T20:03:46+03:00
2021-02-03T20:06:00+03:00
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20:03, 03 февраля 2021
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