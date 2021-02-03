Власти Петербурга хотят установить в городе новый праздник в честь работников тюремной системы

В законодательное собрание губернатор внес проект соответствующего закона. Депутат Борис Вишневский сказал «Эху Москвы», что сама эта идея у многих в Петербурге вызвала возмущение, особенно в свете последних событий. Отметим, что на федеральном уровне аналогичный день уже давно существует. Работников тюремной системы принято поздравлять 31 октября.
2021-02-03T19:32:20+03:00
2021-02-03T19:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 03 февраля 2021
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