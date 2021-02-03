Сгоревшая 31 января в центре Москвы машина Росгвардии была умышленно подожжена

Сегодня вечером об этом сообщили в ГУВД столицы. Полицейские утверждают, что они задержали подозреваемого в поджоге. Машина горела во время подавления акции протеста недалеко от мэрии. Уже тогда были подозрения об умышленном характере, но в Росгвардии это отрицали и говорили, что имели место технические неполадки.