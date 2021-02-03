Журналист Сергей Смирнов отправлен под арест на 25 суток

Сегодня вечером суд в Москве признал его виновным в призывах к массовым уличным акциям. Ранее в поддержку главного редактора интернет-издания «Медиазона» выступали редакции многих российских СМИ. Сегодняшнее решение вынес судья Александр Меркулов.