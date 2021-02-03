Сотни участников и сотрудников теннисного турнира Australia Open будут изолированы

Эта новость пришла из Мельбурна за несколько дней до открытия престижного соревнования. Как оказалось, коронавирусом болен работник отеля, где живут гости турнира. Теперь всем придется временно находиться в изоляции и сдавать тесты.
2021-02-03T19:08:38+03:00
2021-02-03T19:12:38+03:00
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19:08, 03 февраля 2021
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