Два ребенка пострадали сегодня в ДТП на юге Москвы

В районе Бутово автомобиль наехал на пешеходов на переходе. Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице, — сообщает департамент транспорта. По предварительной информации, виноват водитель машины.
2021-02-03T19:07:36+03:00
2021-02-03T19:13:10+03:00
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19:07, 03 февраля 2021
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