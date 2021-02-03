Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за шуточный ретвит

Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

Судья Александр Меркулов согласился с доводами обвинения о том, что публикация Смирнова в соцсети являлась призывом к акции в поддержку Алексея Навального. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись была проиллюстрирована фотографией музыканта с датой и временем акции. Вину журналист не признал. Перед заседанием Смирнов сказал, что поводы для его преследования могут быть самые разные.

Защита намерена обжаловать арест Смирнова. Журналиста задержали 30 января во время прогулки с пятилетним сыном. За коллегу вступились редакции более 30 изданий, в том числе «Эха Москвы».

Проект «Апология протеста» обращает внимание на то, что рапорт на Смирнова составил тот же оперативник Центра «Э», что и на бывшую преподавательницу Высшей школы экономики Анну Велликок. Ее арестовали за ретвит на 14 суток. Документы подписаны одной датой.

Политолог Глеб Павловский сегодня отметил в эфире «Эха Москвы», что такой линией поведения силовиков власти вредят сами себе. Глеб Павловский считает, что сейчас жителям страны важно вести себя внимательнее и, как он выразился, не поддаваться на провокации.