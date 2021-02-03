Сериал «Корона» и фильм «Манк» стали лидерами по количеству номинаций на премию «Золотой глобус»

Организаторы престижной награды сегодня в США объявляли имена соискателей. Среди компаний-производителей и вещателей лидирует Netflix: в общей сложности его фильмы и сериалы собрали 42 номинации.
2021-02-03T18:33:07+03:00
2021-02-03T18:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 03 февраля 2021
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