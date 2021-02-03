Группу подростков в Дагестане заподозрили в создании террористического сообщества

Судя по сообщению агентства Интерфакс, речь идет о шести несовершеннолетних жителях Махачкалы, якобы они планировали совершать теракты под влиянием идей группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Других подробностей пока нет.
2021-02-03T18:32:49+03:00
2021-02-03T18:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 03 февраля 2021
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