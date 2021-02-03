В департаменте культуры Москвы отказались комментировать информацию о расторжении контракта с Кириллом Серебренниковым

В департаменте культуры Москвы отказались комментировать информацию о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, — сообщает РИА. Ранее об этом сообщали информированные анонимные источники.

Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра» после восьми лет плодотворной работы. За это время, по словам режиссера, театр выпустил 60 премьерных спектаклей, провел 35 гастролей и заработал около миллиарда рублей. Информацию об уходе из Гоголь-центра сам Серебренников не подтвердил, заявив лишь, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля». Однако от дальнейших комментариев режиссер отказался.

Кирилл Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году, на его базе режиссер создал «Гоголь-центр».

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». По версии следствия, фигуранты дела похитили из бюджета почти 130 миллионов рублей, выделенные Минкультуры на театральный проект «Платформа». Серебренников вину не признал.

Кирилл Серебренников считает, что нормальный период жизни театра – около 10 лет, дальше начинается процесс медленной смерти. Такого исхода «Гоголь-центру» режиссер не желает.

2 февраля «Гоголь-центра» праздновал 8,5 лет с момента своего основания. На концерте Кирилл Серебренников произнес речь. Он, в частности, сказал, что театр – это не про честолюбие, а про честь и честность.