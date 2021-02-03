Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Зеленскому

Причиной стали санкции против телеканалов 112.Украина, News One, ЗИК и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы», Тараса Козака. Вчера вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

Главный редактор канала «112» Павел Кужеев назвал решение Владимира Зеленского попыткой ограничить работу независимых журналистов.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук назвал решение Зеленского незаконным и циничным.

Сам Зеленский неоднократно говорил, что не собирается ограничивать независимые СМИ и свободу слова. Зеленский назвал санкции против телеканалов трудным решением и объяснил их борьбой с российской пропагандой и российской «гибридной агрессией».

Журналист украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский считает, что решение Зеленского связано с падением президентского рейтинга. Ганапольский обратил внимание на то, что украинцы не выступили против решения президента.

Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Зеленского о прекращении вещания трех оппозиционных телеканалов. Он расценил эти действия как защиту Украины.