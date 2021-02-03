Защита Алексея Навального намерена обжаловать приговор

Об этом в нашем эфире сказала адвокат политика Ольга Михайлова. Она пояснила, что рассмотрение апелляции может затянуться, а может наоборот пройти в рекордно быстрые сроки.

Ранее решения российского суда осудили лидеры ряда западных стран. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал трусостью решение суда отправить Навального в колонию. Президент Франции и канцлер Германии призвали российские власти немедленно освободить политика и прекратить насилие в отношении протестующих.

Официальный представитель МИД России в эфире РБК назвала заявления западных лидеров по поводу Алексея Навального вмешательством во внутренние дела страны. Мария Захарова призвала эти страны сконцентрироваться на решении собственных проблем.

Страны ЕС обсудят возможные санкции в отношении России после приговора Алексею Навальному, — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он напомнил, что на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует посетить Москву. В Берлине считают, что решение суда отправить Навального в колонию далеко от правового поля.

Арест Алексея Навального – тяжелый удар по оппозиции, однако триумф власти может скоро остаться в прошлом, — считают некоторые западные наблюдатели.

«Время игр», когда российская власть, в частности, позволяла оппозиции участвовать в выборах, «окончательно прошло», — пишет издание Цайт. – Еще несколько лет назад московские стратеги, с их точки зрения, пытались найти элегантное решение проблемы Навального. Теперь эти поиски закончились. Если не принимать во внимание «мнимые нарушения оппозиционером наложенных на него ограничений», есть лишь одна причина приговора, а именно – «намерение Путина обеспечить себе власть в России на годы и даже десятилетия вперед, во что бы ни стало». «Еще никогда государство так демонстративно не выставляло на обозрение свою силу. Приговор Навальному –продолжение этой демонстрация силы», говорится в публикации. Для простых россиян добровольный уход в тюрьму Алексея Навального «лишь доказывает его честность и тем самым делает его еще более популярным», пишет Цайт.

Французская Либерасьон отмечает, что заключенный в тюрьму «противник Владимира Путина номер один» «не упал с неба. Его политическое и протестное созревание происходило одновременно со становлением путинизма в России».

Газета Тан, в свою очередь, рассказывает, что группа французских политиков и ученых направила президенту Макрону письмо с просьбой оказать содействие в освобождении оппозиционера. В петиции также отмечается, что «лишение Навального свободы не означает окончания его деятельности. Из колонии он продолжит оказывать давление на российских руководителей. Сегодня в России преобладают не страх и безразличие, а политическая активность миллионов людей». Один из читателей статьи на сайте издания замечает, что, цитата, «путинский режим измотался, скис и состарился. Он проявил себя совершенно неэффективным для исправления экономической ситуации или борьбы с пандемией. Алексей Навальный логично направил свой удар по режиму, показав, что власть, в том числе президент и его приближенные, богатеет за счет налогоплательщиков» (цитаты по сайтам Инопресса и ИноСМИ.

Издание Дагенс Нихетер публикует интервью с главой шведского МИДа, которая в ходе своего визита в Москву и встречи с Сергеем Лавровым, по ее словам, имела со своим российским коллегой «довольно жесткую дискуссию о Навальном».