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18:09, 03 февраля 2021

В Кремле считают оправданными действия полиции, которая применяет силу против участников протестных акций

Такие акции будут жестко подавляться, — предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков уверен, что общественную безопасность удалось обеспечить благодаря активным действиям силовиков.

По данным проекта «ОВД-Инфо», за последние полторы недели на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны более 10 тысяч человек, в том числе, более 1400 минувшей ночью.

С самого утра, еще до начала заседания по делу «Ив Роше», полиция оцепила все подходы к Мосгорсуду и выставила кордоны у метро «Преображенская площадь». У многих, даже просто выходящих из метро, проверяли документы и досматривали вещи. Затем начались задержания. Людей, которые спокойно стояли без плакатов, не выкрикивая никаких лозунгов, то и дело забирали в автозаки, порой просто выхватывая из толпы. Пока двух девушек тащат за руки омоновцы, неподалеку причитают старушки, куда они девочек задерживают, мужики здоровые?, пишет «Новая газета». Еще днем счетчик задержаний перевалил за 350. К моменту оглашения приговора весь центр Москвы заполнили силовики в полной амуниции, полицейские машины и автозаки. Они оцепили Красную, Манежную, Лубянскую, Пушкинскую и другие площади и улицы. Были закрыты несколько центральных станций метро. Пройти по городу стало практически невозможно. Полиция жестко вытеснила всех с Манежки, не пуская туда даже журналистов, спонтанно задерживая тех, кто попадался под руку. Один из наиболее резонансных эпизодов произошел в Дмитровском переулке. Там силовики зажали со всех сторон мирных протестующих, которые кричали, что они безоружны и поднимали руки, и начали жестко задерживать, попутно избивая. Телеграм-канала Avtozak Live опубликовал видео, на котором видно, как полицейский бьет дубинкой журналиста в желтом жилете с надписью «Пресса», который снимал происходящее на видеокамеру. Он закричал от боли, схватился за голову и упал. Позже выяснилось, что это был оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов. Росгвардия обещала провести проверку. Автор «Новой газеты» Никита Гирин, который провел ночь в ОВД по Донскому району, рассказал, что в отделе людей пинали, отнимали телефоны, откатали пальцы. Еще один задержанный сообщил, что сотрудники полиции требовали разблокировать телефоны. Когда он отказался, получил удар в солнечное сплетение. 21-летняя Алена Китаева, волонтер штаба Любови Соболь, рассказала «МБХ медиа», что оперативники, пытаясь отнять у нее телефон, ударили ее ногами, надели ей на голову пакет, стали трясти и грозились применить электрошокер, пока она не сказала им пароль. По словам девушки, ей также угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского.

Петербургская полиция задержала 248 человек на ночной акции после суда, который отправил за решётку политика Алексея Навального. Данные сообщает «ОВД-инфо». Первые задержания полиция провела у Гостиного двора около десяти вечера. В автозак отправили парня и девушку, которые держали чистый лист ватмана. Затем на Невский вышли сначала десятки, а потом — сотни горожан. Некоторое время полиция хватала каждого, кто задерживался при выходе из метро. Власти закрыли центральные станции подземки, причём не только на выход, но и на вход. Горожане пошли по тротуарам Невского проспекта, автомобилисты сигналили им в знак одобрения. Сотрудники ГИБДД стали останавливать машины, водители которых выражали поддержку участникам. Шествие атаковали силовики. Они бросали людей на землю, применяли дубинки и электрошокеры, в том числе и к людям, которые не оказывали никакого сопротивления. Полицейские отталкивали журналистов, которые снимали избиения, а задержанных заставляли стоять у стен домов с поднятыми руками. До перекрытой Дворцовой площади дошли немногие участники акции, а силовики начали прочёсывать дворы на Невском проспекте, чтобы выловить людей, которые там укрывались. Петербургские отделения полиции и изоляторы переполнены горожанами, которых задержали ещё на прошлой акции протеста. Она прошла в воскресенье. Тогда в автозаки попали более 1300 человек.

Правозащитники обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с действиями полиции на акциях и после них, — рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист и правозащитник Зоя Светова. По ее данным, к задержанным систематически не пускают адвокатов. В Москве спецприемники также переполнены. Около 500 задержанных содержатся в центре для мигрантов в населенном пункте Сахарово. Ранее некоторые задержанные жаловались на то, что их больше 40 часов держали в автозаках, не позволяли выходить в туалет, не давали воды и еды.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что при освещении протестов на Западе используются двойные стандарты. По оценке Лаврова, люди, которые вышли на улицы, были настроены радикально, а полиция адекватно реагировала на происходящее. Лавров также сообщил, что направил в ЕС видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции.

Между тем, парламент Кемеровской области наградил пятерых бойцов Нацгвардии – им вручены благодарственные письма за добросовестное исполнение служебного долга и большой личный вклад в обеспечение охраны порядка в условиях повышенной сложности. При этом имена силовиков неизвестны, — отмечает интернет-издание Тайга.Инфо. Местный депутат Вячеслав Петров опубликовал в Инстаграме фото с церемонии, на них нацгвардейцы сняты со спины. Как написал Петров, «назвать их славные имена невозможно по понятным причинам».



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