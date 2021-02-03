Суд назначил главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову 25 суток ареста

Тверской суд арестовал главного редактора издания Медиазона на 25 суток. Сергея Смирнова признали виновным в организации несогласованной акции 23 января из-за шуточного ретвита. Вину журналист не признал.

В суд Сергей Смирнов пришел с большой сумкой, в ней лежало одеяло и тёплые вещи. Журналист не исключил, что его могут отправить в спецприемник, несмотря на абсурдное по его словам обвинение. На главном редакторе издания Медиазона во время заседания была черная футболка московской панк-группы Тараканы. Именно из-за шуточного твита, в котором отмечалось внешнее сходство Смирнова с лидером группы Дмитрием Спириным, против журналиста возбудили административное дело и обвинили в организации митинга в Москве 23 января. Дело в том, что фото лидера Тараканов сопровождалось датой и временем проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Смирнов сказал, что на митинг не ходил. Судье Александру Меркулову объяснял, что в твиттере принято шутить. Автора твита не знает, просто шутка понравилась. Журналист говорил, что его не первый раз сравнивают с музыкантами — до этого перепутали с исполнителем рэпа Оксимироном. Главный редактор Медиазоны также уверял судью, что ретвит не означает одобрения. Смирнов подчёркивал, что ему как журналисту некорректно призывать к несогласованным акциям и на них он обычно не ходит. Адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Фёдор Сирош сказал судье, что у Смирнова пожилая мама и маленький сын, которого он сам забирает из садика, работая удалённо. Судья отказал почти всех ходатайствах защиты, в том числе в вызове силовиков, которые задержали журналиста. Полистав материалы дела, их рапорты и объяснения Меркулов ушёл выносить решение. Ещё до начала заседания Сергей Смирнов сказал, что не знает чем вызвано новое административное дело.

Смирнова задержали в субботу во время прогулки с 5-летним сыном. До позднего вечера не отпускали из полиции. Журналиста поддержали больше 30 изданий, включая радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Новую газету». Отмечу, что журналистов на заседание сегодня не допустили. Пресс-служба Тверского суда объяснила это ограничениями из-за пандемии. Не помогли заявки на аккредитацию сотрудников СМИ.

Защита главного редактора Медиазоны намерена оспорить решение суда, если оно будет обвинительным. Телеграм-канал «Апология протеста» тем временем отмечает, что рапорт на Смирнова составил тот же оперативник Центра по борьбе с экстремизмом, что и на бывшего преподавателя Высшей школы экономики Анну Велликок, которую арестовали за ретвит о митинге и затем уволили из вуза.