Преступность в России за последние десять лет сократилась почти на четверть, — утверждает Генеральная прокуратура. Агентство ТАСС сегодня цитирует доклад ведомства. В целом, в прокуратуре отмечают, что криминогенная ситуация в стране остается стабильной.