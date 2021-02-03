Правозащитники обратились с открытым письмом к главе МВД по поводу действий полицейских на прошедших акциях

Правозащитники обратились с открытым письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву по поводу действий полицейских на прошедших акциях. Обозреватель «МБХ Медиа», правозащитница Зоя Светова рассказала в эфире «Эха Москвы», что полицейские систематически не пускают адвокатов к задержанным. Открытое письмо опубликовано в Фейсбуке Зои Световой.
2021-02-03T17:32:50+03:00
2021-02-03T17:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 03 февраля 2021
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