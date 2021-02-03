Организаторы «Евровидения» пообещали непременно провести песенный конкурс в этом году, несмотря на пандемию

Однако, он не сможет пройти в привычном формате.

Событие обязательно состоится в конце мая, говорится на сайте мероприятия. При этом отмечается, что с учетом ситуации с коронавирусом главный приоритет отдан безопасности и здоровью всех участников. В этой связи Европейский вещательный союз вместе с голландскими вещательными компаниями и городом Роттердамом исключили возможность проведения 65-го Конкурса в традиционном формате. Теперь организаторы сосредоточат свои усилия на реализации второго сценария. Он, как и привычный, предусматривает живое выступление артистов на сцене и присутствие зрителей в зале, но обязательное соблюдение всеми социальной дистанции. Кроме того, должно быть сокращено число членов делегаций и представителей СМИ. Кроме того, если исполнители не смогут лично присутствовать на песенном состязании из-за пандемии, они смогут использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений. При этом, по словам организаторов, они продолжают внимательно следить за международной обстановкой и, как было объявлено осенью, в случае серьезного ухудшения ситуации – полностью перевести музыкального состязание в онлайн-режим.

Дальнейшее решение о том, как пройдет конкурс, будет принято в ближайшие недели.