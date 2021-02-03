Сегодня стороны обменялись соответствующими нотами. Таким образом, — сообщили в МИДе, — соглашение, по которому Россия и США договорились продлить действие СНВ, сегодня вступило в силу. Документ рассчитан на 5 лет.
Российско-американский Договор о сокращении наступательных вооружений де-юре продолжил действовать
Сегодня стороны обменялись соответствующими нотами. Таким образом, — сообщили в МИДе, — соглашение, по которому Россия и США договорились продлить действие СНВ, сегодня вступило в силу. Документ рассчитан на 5 лет.