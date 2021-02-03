По оценкам правозащитников, за последние дни в России были задержаны около 10 тысяч человек в результате уличных акций

В общей сложности, по оценкам правозащитников, за последние дни в России были задержаны около 10 тысяч человек в результате разгона уличных акций. Многие были избиты. Среди пострадавших есть немало журналистов. Кроме того, известно о нескольких случаях, когда граждане лишались работы из-за участия в протестах. В частности, школьный учитель из Ростова-на-Дону Александр Рябчук рассказал на своей странице в Инстаграме, что его уволили. Более того, к нему домой приходила полиция. Александр Рябчук – лауреат премии «Учитель года». Сегодня он сказал, что, несмотря на давление, не намерен отказываться от своих взглядов.

