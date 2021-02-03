Страны Евросоюза не отказываются от идеи объявления новых санкций из-за ареста Алексея Навального

Страны Евросоюза не отказываются от идеи объявления новых санкций из-за ареста российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Сегодня в правительстве Германии сообщили, что члены ЕС обсудят общие действия после того, как решением суда в Москве политик был отправлен в колонию почти на 3 года. При этом в Берлине пока не уточняют, какими именно могут быть новые санкции и в какие сроки они могут быть приняты. А вот в столице Австрии только что сообщили, что новые санкции, вероятно, затронут аппарат российской юстиции и прокуратуры.

В Москве сегодня, между тем, обвинили Запад в проявлении двойных стандартов. Глава МИД Сергей Лавров осудил те страны, которые выразили возмущение приговором Алексею Навальному.Российский МИД подготовил специальный видеосюжет, посвященный тому, как уличные акции разгоняются в России и в странах Европы, и отправил его в Брюссель.

