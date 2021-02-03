Мэр Москвы до сих пор не отреагировал на драматические события в столице в последние сутки

Сергей Собянин не прокомментировал ни массовые избиения и задержания горожан, ни перекрытия целых кварталов и районов, ни приостановку работы общественного транспорта из-за подавления акции протеста. Судя по сообщениям информационных агентств, у мэра сегодня было несколько рабочих мероприятий, на которых он обсуждал проблемы коронавируса и киноиндустрии. События последних суток, в том числе, минувшей ночи, Собянин не затрагивал.

По мнению режиссера Дмитрия Бертмана, который был доверенным лицом мэра, градоначальник не несет ответственности за жесткие действия силовиков в последние дни. Об этом он сказал в интервью «Эхо Москвы».

Еще один известный деятель культуры, который также был доверенным лицом мэра, сегодня уверял «Эхо», что, на самом деле, он агитацией за Сергея Собянина не занимался и попросил не упоминать его имени.