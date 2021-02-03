Почти 1500 человек, по уточненным данным правозащитников, были задержаны в разных городах России за минувшие сутки

Они оказались в руках полиции и других силовых структур в результате разгона стихийных акций после приговора оппозиционному лидеру Алексею Навальному. Больше всего задержанных в Москве – почти 1200, — сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
2021-02-03T16:32:27+03:00
2021-02-03T16:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 03 февраля 2021
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