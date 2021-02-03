Международный Олимпийский комитет и Оргкомитет игр в Токио обнародовали первую версию правил проведения Олимпиады

Спортсменов обяжут использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии, а также максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать социальную дистанцию. Атлетам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Следующая версия правил появится к апрелю. Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля.
2021-02-03T16:06:54+03:00
2021-02-03T16:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 03 февраля 2021
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