Более миллиона человек отреагировали в соцсетях на смерть британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура

Более миллиона человек отреагировали в Твиттере и Инстаграме на смерть британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, ему было 100 лет. Письмо с соболезнованиями семье направила королева Елизавета Вторая.

Ветеран собрал около 40 миллионов фунтов для медиков, которые борются с коронавирусом.

Как передает Би-би-си, Том Мур стал жертвой осложнений от коронавируса. В апреле минувшего года, когда он отпраздновал свой столетний юбилей, семья ветерана запустила от его имени кампанию сбора средств для британской службы здравоохранения. В качестве поощрения для тех, кто готов пожертвовать деньги для работы медиков, Мур, с трудом передвигавшийся при помощи ходунков, обещал сто раз обойти свой сад, выполняя рекомендации врачей регулярно ходить после операции по замене тазобедренного сустава. Его родственники планировала собрать тысячу фунтов, однако кампания, поддержанная СМИ, превысила эти ожидания в десятки раз. Королева Елизавета Вторая за особые заслуги перед отечеством произвела его в рыцари. В прошлом году, пишет сайт Би-би-си, она принимала сэра Тома с семьей в резиденции в Виндзоре, и сегодня она вместе с близкими скорбит по поводу кончины ветерана, который, цитата, «вдохновил британский народ и весь мир».

Всемирная организация здравоохранения также выразила соболезнования семье Тома Мура. Глава ВОЗ назвал ветерана подлинным победителем.