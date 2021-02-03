Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского после того, как он ввел санкции против телеканала «112 Украина», News One, «ЗИК» и их владельца, депутата от оппозиционной платформы Тараса Казака. Вчера вечером все эти каналы прекратили эфирное вещание. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук назвал решение Зеленского незаконным и циничным.

Сам Зеленский заверил, что поддерживает свободу слова. Он объяснил необходимость санкций борьбой с российской пропагандой. Кстати, Зеленского поддержал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что Зеленский действует в защиту Украины.