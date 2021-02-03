Германия не исключила введения санкций против России из-за приговора Алексею Навальному

При этом официальный представитель правительства Штеффен Зайберт не уточнил, когда представители европейских стран обсудят этот вопрос и кого могут затронуть ограничительные меры. Ранее решения российского суда осудили лидеры ряда западных стран. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал трусостью решение суда отправить Навального в колонию. Президент Франции и канцлер Германии призвали российские власти немедленно освободить политика и прекратить насилие в отношении протестующих.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что при освещении протестов в России используются двойные стандарты. По словам Лаврова, протестующие были настроены радикально, а полиция адекватно реагировала на происходящее. Как выразился Лавров, на Западе «из-за Навального зашкаливает истерика».

После приговора Алексею Навальному полиция задержала около полутора тысяч человек. 2 февраля в Московском городском суде Алексею Навальному заменили условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом домашнего ареста, Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. После этого в Москве и Петербурге начали задерживать людей, вышедших в знак протеста против приговора Навальному. Как и во время акции протеста 31 января, ОМОНовцы активно применяли электрошокеры и избивали мирных протестующих. ОВД-Инфо, по традиции, публикует список задержанных на акциях. Согласно данным правозащитного портала, по состоянию на середину дня в 10 городах страны было задержано свыше 1400 человек. Больше всего задержаний было зарегистрировано в Москве – 1170 человек. Свыше 250 граждан задержали в Санкт Петербурге.

Союз журналистов России сообщает, что во время протестов 2 февраля в Москве задержаны 6 журналистов. Отпустили всех, кроме корреспондента «Открытых медиа» Дмитрия Никитина. Его обвиняют в нарушении правил проведения митинга и создании помех транспорту. Журналиста доставили в Головинский суд Москвы, при этом адвоката в суд не пускают.