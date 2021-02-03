Четверти россиян не хватает зарплаты на основные нужды, — показал опрос сервиса для поиска работы HeadHunter, — сообщает издание The Bell. В связи с нехваткой средств 42% респондентов вынуждены экономить на платной медицине и лекарствах, 36% — на образовании, 75% — на новой одежде и обуви.
2021-02-03T15:33:56+03:00
2021-02-03T15:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 03 февраля 2021
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