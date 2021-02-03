СК заказал антивандальную защиту стекол в своей центральной приемной на 1-й Фрунзенской улице в Москве

Следственный комитет России заказал антивандальную защиту стекол в своей центральной приемной на 1-й Фрунзенской улице в Москве. На этот госзаказ обратило внимание издание «Открытые медиа». Ведомство не указывает причины в закупочной документации, однако, при этом «Открытые медиа» напоминают, что на последних протестных акциях не было погромов и вандализма.
2021-02-03T15:33:20+03:00
2021-02-03T15:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 03 февраля 2021
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