В Ростове-на-Дону учителя истории уволили из школы после участия в митинге в поддержку Алексея Навального

В Ростове-на-Дону учителя истории и обществознания Александра Рябчука уволили из школы после участия в митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом он сам рассказал в социальных сетях. Рябчук – победитель ростовского конкурса «Учитель 2020 года».
2021-02-03T15:32:49+03:00
2021-02-03T15:32:49+03:00
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15:32, 03 февраля 2021
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