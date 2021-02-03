В Ростове-на-Дону учителя истории уволили из школы после участия в митинге в поддержку Алексея Навального

В Ростове-на-Дону учителя истории и обществознания Александра Рябчука уволили из школы после участия в митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом он сам рассказал в социальных сетях. Рябчук – победитель ростовского конкурса «Учитель 2020 года».