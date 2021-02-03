В Иваново сотрудник полиции Сергей Римский объявил, что ушел со службы из-за приговора Алексею Навальному

В интервью изданию «Иваново News», Римский сказал, что не может назвать подобные приговоры правосудием. Власть, по его мнению, осуществляет политические репрессии. Римский уточнил, что осенью прошлого года его сократили с поста, который он занимал на тот момент – инспектора изолятора временного содержания. Ему предложили на выбор несколько других должностей, но пока он решал, политическая ситуация изменилась и он уже не может оставаться в полиции.
2021-02-03T15:32:22+03:00
2021-02-03T15:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 03 февраля 2021
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