В Иваново сотрудник полиции Сергей Римский объявил, что ушел со службы из-за приговора Алексею Навальному

В интервью изданию «Иваново News», Римский сказал, что не может назвать подобные приговоры правосудием. Власть, по его мнению, осуществляет политические репрессии. Римский уточнил, что осенью прошлого года его сократили с поста, который он занимал на тот момент – инспектора изолятора временного содержания. Ему предложили на выбор несколько других должностей, но пока он решал, политическая ситуация изменилась и он уже не может оставаться в полиции.