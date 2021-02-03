Страны ЕС обсудят возможные санкции в отношении России после приговора Алексею Навальному, — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он напомнил, что на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует посетить Москву. В Берлине считают, что решение суда отправить Навального в колонию далеко от правового поля.