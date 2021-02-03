Страны ЕС обсудят возможные санкции в отношении России после приговора Алексею Навальному, — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он напомнил, что на этой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует посетить Москву. В Берлине считают, что решение суда отправить Навального в колонию далеко от правового поля.
2021-02-03T15:31:00+03:00
2021-02-03T15:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 03 февраля 2021
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