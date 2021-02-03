Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что действия полиции в связи с задержанием участников протестных акций были адекватны угрозе, которую представляли эти люди.

Песков уверен, что общественную безопасность удалось обеспечить благодаря активным действиям силовиков. По данным проекта «ОВД-Инфо», за последние полторы недели на протестных акциях в поддержку Алексея Навального задержаны более 10 тысяч человек. Об этом в эфире «Эха» рассказал аналитик проекта Григорий Дурново.

Дурново добавил, что точная цифра задержанных неизвестна, так как многих отпускают без протоколов, а в отделы полиции не допускают адвокатов.