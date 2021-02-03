В Тверском суде Москвы началось рассмотрение административного протокола главного редактора «Медиазоны» Смирнова

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение административного протокола главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Его обвиняют в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Журналисту грозит до 30 суток административного ареста. Дело рассматривает судья Александр Меркулов. Журналистов не допустили на заседание, — сообщает корреспондент «Эха» из Тверского суда.