В Тверском суде Москвы началось рассмотрение административного протокола главного редактора «Медиазоны» Смирнова

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение административного протокола главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Его обвиняют в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Журналисту грозит до 30 суток административного ареста. Дело рассматривает судья Александр Меркулов. Журналистов не допустили на заседание, — сообщает корреспондент «Эха» из Тверского суда.
2021-02-03T15:22:50+03:00
2021-02-03T15:22:50+03:00
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15:22, 03 февраля 2021
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