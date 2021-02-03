Закрытие трех телеканалов в Украине является информационной войной против инакомыслия – ведущий телеканала «ZIK»

Закрытие трех телеканалов в Украине является информационной войной против инакомыслия. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий одно из закрытых телеканалов «ZIK» Василий Апасов.

«Это атака на средства массовой информации. Эта информационная война против инакомыслия. Попытка поднять позитивную информационную повестку дня, выключив каналы, которые говорят правду», – сказал он.

В.Апасов отметил, что вещания телеканала «ZIK» продолжается в YouTube.

«Мы продолжаем дальше вещать в единственном доступном нам пока формате — это формат YouTube-вещания. План действий будет выработан в ближайшее время. Никто не ожидал, что такое может быть в Украине сегодня, тем более от президента Зеленского, поскольку он не единожды на своих пресс-конференциях говорил, что при нем никогда в жизни не будет ни один телеканал закрыт», — заключил он.

На Украине три крупных телеканала «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK» прекратили вещание из-за санкций президента страны. В офисе Владимира Зеленского объяснили меры борьбой с дезинформацией из России. По словам советника главы офиса украинского президента, тройка телеканалов активно и часто открыто используется как инструмент российской пропаганды на Украине.

Эфирное вещание телеканалов на территории Украины прекращено как минимум на 5 лет. Владелец этих каналов депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Его называют «правой рукой» главы политсовета политической организации Виктора Медведчука.