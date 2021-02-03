Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной стали санкции против телеканалов 112.Украина, Ньюз Уан, ЗИК и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы», Тараса Козака. Вчера вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

Оппозиция называет санкции актом цензуры, узурпацией власти, попранием норм демократии.

Сам Зеленский заверил, что поддерживает свободу слова, он назвал санкции трудным решением и объяснил их борьбой с российской пропагандой и российской «гибридной агрессией».

Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Зеленского о прекращении вещания трех оппозиционных телеканалов. Он расценил эти действия как защиту Украины.