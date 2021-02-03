Министерство экономического развития разработало законопроект, предусматривающий создание в Крыму особых админрайонов

Министерство экономического развития разработало законопроект, предусматривающий создание в Крыму и Севастополе особых административных районов, — сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили в министерстве.

Предложенный правовой режим позволит инвесторам из других регионов не опасаться санкций США и Евросоюза за работу в Крыму. Законопроект позволит инвесторам сохранять анонимность.