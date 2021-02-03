Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией, — сообщила пресс-служба правительства. Поезда начнут ходить 8-го февраля. С 15-го февраля возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.
2021-02-03T14:36:01+03:00
2021-02-03T14:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 03 февраля 2021
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