Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев начал голодовку. Таким образом он протестует против иска прокуратуры Татарстана, которая потребовала через суд признать организацию экстремистской и ликвидировать, — сообщает газета Коммерсант.

Фариту Закиеву 66 лет, он рассчитывает, что к голодовке присоединятся другие члены организации. Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля.