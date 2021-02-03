Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев начал голодовку. Таким образом он протестует против иска прокуратуры Татарстана, которая потребовала через суд признать организацию экстремистской и ликвидировать, — сообщает газета Коммерсант.
Фариту Закиеву 66 лет, он рассчитывает, что к голодовке присоединятся другие члены организации. Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля.
Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев начал голодовку
Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев начал голодовку. Таким образом он протестует против иска прокуратуры Татарстана, которая потребовала через суд признать организацию экстремистской и ликвидировать, — сообщает газета Коммерсант.