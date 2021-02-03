Парламент Кемеровской области наградил пятерых бойцов Нацгвардии – им вручены благодарственные письма за добросовестное исполнение служебного долга и большой личный вклад в обеспечение охраны порядка в условиях повышенной сложности. При этом имена силовиков неизвестны, — отмечает интернет-издание Тайга.Инфо.

Местный депутат Вячеслав Петров опубликовал в Инстаграме фото с церемонии, на них нацгвардейцы сняты со спины. Как написал Петров, «назвать их славные имена невозможно по понятным причинам».